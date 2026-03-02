«Человек-оркестр!»: Как Коляда сделал Екатеринбург центром притяжения актеров
Ольга Галахова заявила НСН, что Николай Коляда стал не только известным на всю Россию, но и создал свою драматургическую школу, а также воспитал поколение выдающихся актеров.
Театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН заявила, что Николай Коляда был не только выдающимся театральным деятелем, но и «феноменально» щедрым человеком, который инвестировал свои доходы в театр и финансово помогал актерам.
В Екатеринбурге умер драматург, сценарист, театральный режиссер Николай Коляда, возглавлявший «Коляда-театр». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Галахова рассказала, какой вклад он внес в театральную среду и каким был человеком.
«Большая беда! В лице Николая Коляды мы имели человека-оркестра. Он был и драматург, и актер, и режиссер, и просто выдающийся театральный деятель. Задолго до того, как в Москве началось движение новой драмы и создание таких замечательных театров, как «Центр драматургии и режиссуры», Театр «Практика», он открыл в Екатеринбурге свой собственный частный театр, одним из направлений которого являлась современная пьеса. Тут же он организовал фестиваль «Коляда-Plays». Его энтузиазм поразителен, потому что доходы от своих пьес, которые активно шли по стране, он вкладывал в театр. Он был феноменально щедрый человек. На деньги театра он покупал квартиры актерам. Когда они попадали в беду, он помогал финансово. Коля добился того, что ему помогал город, потому что он стал сначала всероссийски знаменитым драматургом, а затем сделал Екатеринбург центром притяжения молодых и талантливых сил. Он создал свою драматургическую школу», - рассказала она.
Также собеседница НСН поделилась своей личной историей, связанной с Колядой.
«У меня есть личная теплая благодарность к нему. Наше первое знакомство случилось на «Золотой маске», я написала рецензию на спектакль «Король лир». И когда он был в Москве с очередными гастролями, то его пригласили на телевидение и спросили про критику. И там он сказал много теплых слов обо мне, я обомлела. Тогда я ему позвонила и поблагодарила. Он вырастил замечательных актеров. Например, просто выдающуюся актрису Ирину Ермолову. Среди его учеников также Василий Сигарев, Олег Богаев, Ярослава Пулинович», - подытожила она.
Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Казахской ССР. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. В начале 1990-х драматург какое-то время жил и работал в Германии. С 1990-х годов он начал ставить спектакли в Свердловском театре драмы, а 4 декабря 2001 года основал собственный частный драмтеатр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
