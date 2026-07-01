Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский заявил, что не пошел бы ни в один московский театр, если бы был молодым актером сегодня. Такое мнение он выразил на презентации нового театрального проекта ЦСИ «Винзавод» «Зелено-Молодо». По его словам, театров на «взлете» сегодня нет. Также он отметил, что советует своим студентам самостоятельно существовать в профессии: сотрудничать с продюсерами, актерскими компаниями. Галахова допустила, что молодой актер сегодня может рассматривать разные карьерные пути.

«Как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут сто цветов. Где-то возможно самостоятельное плавание, где-то зависимость от продюсера может быть жестокой и жесткой. В театре трудно создать нечто, если ты, например, ненавидишь режиссера, а он занимает тебя в спектакле. В театре главное – слиться, спеться. Не случайно, если вы посмотрите на именитых режиссеров, увидите, что они однолюбы в смысле приглашения сценографов. Например, Сергей Васильевич Женовач все время работает с Александром Боровским. Они вдвоем постоянно колдуют над репертуаром, над решением, над тем, чем будут удивлять», - сказала она.