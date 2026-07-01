Сто цветов актеру: Какие пути открыты выпускникам театральных вузов
При желании выпускники театральных вузов могут как стремиться в театр, так и к работе с продюсерами, сказала НСН Ольга Галахова.
Для работы в театре актеру важно слиться и спеться с режиссером, но и сотрудничать с продюсерами не всегда просто, заявила в беседе с НСН театральный критик Ольга Галахова.
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский заявил, что не пошел бы ни в один московский театр, если бы был молодым актером сегодня. Такое мнение он выразил на презентации нового театрального проекта ЦСИ «Винзавод» «Зелено-Молодо». По его словам, театров на «взлете» сегодня нет. Также он отметил, что советует своим студентам самостоятельно существовать в профессии: сотрудничать с продюсерами, актерскими компаниями. Галахова допустила, что молодой актер сегодня может рассматривать разные карьерные пути.
«Как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут сто цветов. Где-то возможно самостоятельное плавание, где-то зависимость от продюсера может быть жестокой и жесткой. В театре трудно создать нечто, если ты, например, ненавидишь режиссера, а он занимает тебя в спектакле. В театре главное – слиться, спеться. Не случайно, если вы посмотрите на именитых режиссеров, увидите, что они однолюбы в смысле приглашения сценографов. Например, Сергей Васильевич Женовач все время работает с Александром Боровским. Они вдвоем постоянно колдуют над репертуаром, над решением, над тем, чем будут удивлять», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, для театра важно наличие художественной программы, но не все учреждения сегодня могут этим похвастаться
«Важно наличие художественной программы с перспективой, интересный репертуар, непохожий на другие театры. То, какое послание художественная программа театра несет зрителю, какие профессиональные, творческие цели ставит театр. Язык театра, труппа, ее состояние, актеры – все это азбука анализа театра. Скорее соглашусь с кризисом идей. Сегодня стремительно сокращается пространство театров, в которых есть художественный поиск, риски. Их все меньше и меньше», - объяснила Галахова.
Ранее главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев заявил НСН, что театр дает базу, поэтому молодому актеру лучше начать свою карьеру именно там.
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