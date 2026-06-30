От «Курьера» до «Комбинатора»: Панков поспорил с Богомоловым о театральных премиях
Владимир Панков в эфире НСН назвал лукавством отказ от участия в театральных премиях, раскрыв секрет успеха «Курьера» после премии «Великому комбинатору».
Театральные премии стимулируют и мотивируют создателей спектаклей, заявил специальному корреспонденту НСН художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков.
Спектакль Панкова «Великий комбинатор» накануне был признан лучшим спектаклем сезона по версии театральной премии «Хрустальная Турандот». Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок ранее заявил НСН, что режиссер Константин Богомолов принципиально не выставляет свои спектакли на премии. Панков отметил, что ему не близка такая позиция.
«У нас это еще с детского сада идет: хорошо прочитал стишок - вот тебе конфета. Театральные премии - это стимул, когда тебя заметили, какой-то трамплин, приятная вещь. Кого-то это мотивирует, кто-то задумается, не надо здесь лукавить», - подчеркнул худрук «Ленкома».
Спектакль Панкова «Курьер», поставленный им в «Центре драматургии и режиссуры», недавно получил премию «Золотая маска». Режиссер объяснил, в чем секрет его успеха.
«Надо смотреть, что на сегодняшний день резонирует, какие у тебя артисты, на что они готовы. Если Гамлета нет, зачем играть "Гамлета"? Если у тебя есть Дон Кихот, тогда ставь "Дон Кихота", это очень связанные вещи. "Курьер" попал в сегодняшнее время, это совпало с ребятами, труппой театра. Например, Сашка Фокин очень вырос как артист, для него это очень хороший трамплин. Он уникальный артист, "синтетический": и подвижный, и драматический, и музыкальный. Таких уже не делают практически», - заключил собеседник НСН.
В апреле 2026 года была вручена московская театральная премия «Гвоздь сезона». Главный приз там также получил «Курьер» Панкова. Театральный критик Ольга Галахова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала справедливым это решение, отметив, что у спектакля «Курьер» огромное количество поклонников разных возрастов.
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