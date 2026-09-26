Оперштаб: Из-за атаки БПЛА ВСУ на Кубани погибли 3 человека
В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Северском районе погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы регионального оперштаба.
Уточняется, что возгорания на территории предприятий ликвидировали. Также известно об обрывах проводов на железнодорожной сети, при этом движение поездов уже восстановлено.
Согласно данным источника, без электроэнергии остаются примерно 26 тысяч человек, проводятся ремонтные работы.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о погибших в регионе. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ в Беловском районе был ранен 52-летний мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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