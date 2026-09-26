Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ ранен мужчина

ЧП случилось в деревне Гирьи. По словам политика, у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения левого бедра, его доставили в Курскую областную больницу.

«Врачи сделают все, чтобы поставить его на ноги. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», - сказал Хинштейн.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 26 сентября над территорией страны силы ПВО сбили 645 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».