Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ ранен мужчина

В Курской области при атаке БПЛА ВСУ в Беловском районе был ранен 52-летний мужчина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.

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ЧП случилось в деревне Гирьи. По словам политика, у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения левого бедра, его доставили в Курскую областную больницу.

«Врачи сделают все, чтобы поставить его на ноги. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», - сказал Хинштейн.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 26 сентября над территорией страны силы ПВО сбили 645 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Александр ХинштейнБеспилотникиВСУПострадавшиеКурская Область

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