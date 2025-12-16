Индивидуальность в акустике: Максим Фадеев о работе над музыкой к «Авиатору»
Максим Фадеев рассказал НСН, в чём сила, а также дал советы начинающим композиторам.
Продюсер Максим Фадеев в интервью НСН рассказал о феномене саундтреков к фильмам, назвал сериалы и авторские фильмы основной силой российского кинематографа, раскрыл природу взаимоотношений с режиссером Егором Кончаловским и дал советы начинающим композиторам.
Релиз саундтрека фильма «Авиатор» состоялся в начале декабря. Музыку к картине Кончаловского по роману Евгения Водолазкина написал Максим Фадеев. Альбом состоит из 19 композиций, где композитор сочетает элементы трип-хопа, рок-энергетику, эмбиент-атмосферы и симфоническую классику. В конце ноября в Бетховенском зале Большого театра состоялся спектакль-концерт по мотивам фильма. Фадеев рассказал о своем отношении к российским фильмам.
— Как вы относитесь к отечественному кинематографу? Составляют ли они конкуренцию западной киноиндустрии?
Да, безусловно. Но нужно понимать, в чем именно эта конкуренция. Я большой поклонник западноевропейской школы — и в музыке, и в кино. Это эталон ремесла, производственной культуры, выстроенной индустрии. Учиться там можно бесконечно. Но у нас сейчас происходит другая, очень важная история. Мы не догоняем, а находим свой язык. И он раскрывается не столько в дорогих киноформатах, где мы пока проигрываем в ресурсах и глобальной дистрибуции, сколько в сериалах и авторском кино. Сериал — это про сценарий, про диалог, про погружение в среду и характер. И здесь у наших авторов феноменальная чуткость к локальному контексту, к нашей ментальности, которая и рождает ту самую узнаваемую ауру. Вот, например, Алексей Нужный. Для меня он — один из самых тонко чувствующих современных режиссеров. Он умеет ловить ту самую неуловимую, почти музыкальную интонацию жизни. С ним можно говорить на языке полутонов, и он поймет с полуслова. Таких мало где в мире.
Так что конкурируем мы не бюджетами, а правдой материала и силой высказывания. В этом — наша сила и наша ниша. В сериальном формате она сегодня проявляется ярче всего.
— Это не первая ваша работа в качестве композитора вместе с Егором Кончаловским. Дебютом был фильм «Затворник» в 1999 году. Что изменилось в процессе вашего сотрудничества? С Кончаловским вас связывает давняя дружба?
С Егором нас связывают строго профессиональные, я бы даже сказал, цеховые отношения, не переходящие в дружбу. Разница между 1999-м и сейчас — пропасть. Тогда мы были как первобытные художники, рисующие углем на стене пещеры. Технические возможности были минимальны. Сейчас — целый адронный коллайдер для творчества. Это сравнение не между плохим и хорошим, а между эпохами.
Процесс на «Авиаторе» был образцовым. Продюсер картины ставил задачу. Мне дали полную творческую свободу на первом этапе — создать музыкальный каркас, услышать фильм изнутри. Дальше началась ювелирная работа: шлифовка, синхронизация с финальным монтажом, усиление или, наоборот, приглушение акцентов.
Я не могу не отметить: реакция публики на саундтрек «Авиатора» — это отдельное счастье. Тот факт, что музыка живет вне фильма, набирает миллионы прослушиваний в стримингах, играется на концертах в Большом театре, говорит о главном: я сделал не техническую «подложку», а самостоятельное художественное высказывание.
— Саундтрек — неотъемлемая составляющая любого фильма или сериала. Иногда именно саундтреки двигают проекты в топ. Например, так случилось с фильмом «Стиляги». Обращаете ли вы внимание на музыкальное сопровождение фильмов и можете ли привести удачный пример из российского кинопроката за последний год?
Музыка в кино — это не сопровождение, это один из главных персонажей. Она может вытянуть проект, как это было со «Стилягами», или стать его визитной карточкой для нового поколения. Из последних ярких примеров, помимо «Авиатора», я бы, не скромничая, вспомнил свою работу над фильмом «Бременские музыканты» на музыку Геннадия Гладкова. Это была амбициозная задача: переосмыслить классику, вдохнуть в нее новую жизнь, сохранив магию оригинала. Получилось очень современно и живо.
Но в целом наша школа киномузыки, к сожалению, находится в зачаточном состоянии. Часто её путают с простым «написанием музыки под картинку». Это в корне неверно. Это отдельная, сложнейшая профессия. Именно поэтому в моей музыкальной школе, которая откроется через год, обязательно будет отдельное направление по созданию музыки для кино, театра и медиа. Этому надо учить системно.
— К чему, на ваш взгляд, нужно стремиться начинающим композиторам и какие ставить перед собой цели?
Начинающим композиторам, вне зависимости от жанра, я говорю одно: ваша главная цель — услышать свой внутренний звук. Не то, как звучит мода, а тот уникальный тембр души, который есть только у вас. Индивидуальность — не в ужимках, а в этой самой акустике своего «я». Её можно развить только через абсолютную искренность перед самим собой. Тогда вы перестанете быть талантливой копией, которую забудут. Станете автором, которого узнают. По одной ноте. Это и есть высший пилотаж. К этому и надо стремиться.
Фильм «Авиатор» по роману Водолазкина повествует о человеке, замороженном советскими учеными почти сто лет назад. Герой не помнит своего прошлого и, пытаясь адаптироваться к новой реальности, он восстанавливает историю своей жизни и детали эксперимента, который может обеспечить бессмертие. Однако по мере приближения к цели участники исследования начинают сомневаться в цене успеха. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских.
Ранее режиссер Александр Войтинский рассказал НСН, что чаще всего в кино берут уже раскрученные треки, которые привносят в фильм «чудо узнавания», а специально музыку для кинопроекта пишут только из любви к искусству.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РСТ заявили, что овербукинг позволяет отелям снижать цены
- После нападения в школе в Одинцове погиб ребенок
- Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики «угрозой России»
- Размещение войск ЕС на Украине назвали бессмысленным без участия США
- СМИ: В Одинцове ученик напал с ножом на школьников
- Индивидуальность в акустике: Максим Фадеев о работе над музыкой к «Авиатору»
- Под Липецком задержали подростков за подготовку диверсии на нефтепроводе «Дружба»
- Сколько заплатят самозанятые за возможность пойти на больничный
- Депутат Свинцов открестился от «продажи» круглых столов в Госдуме
- Над Ленинградской областью сбили шесть БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru