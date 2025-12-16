Индивидуальность в акустике: Максим Фадеев о работе над музыкой к «Авиатору»

Релиз саундтрека фильма «Авиатор» состоялся в начале декабря. Музыку к картине Кончаловского по роману Евгения Водолазкина написал Максим Фадеев. Альбом состоит из 19 композиций, где композитор сочетает элементы трип-хопа, рок-энергетику, эмбиент-атмосферы и симфоническую классику. В конце ноября в Бетховенском зале Большого театра состоялся спектакль-концерт по мотивам фильма. Фадеев рассказал о своем отношении к российским фильмам.

— Как вы относитесь к отечественному кинематографу? Составляют ли они конкуренцию западной киноиндустрии?

Да, безусловно. Но нужно понимать, в чем именно эта конкуренция. Я большой поклонник западноевропейской школы — и в музыке, и в кино. Это эталон ремесла, производственной культуры, выстроенной индустрии. Учиться там можно бесконечно. Но у нас сейчас происходит другая, очень важная история. Мы не догоняем, а находим свой язык. И он раскрывается не столько в дорогих киноформатах, где мы пока проигрываем в ресурсах и глобальной дистрибуции, сколько в сериалах и авторском кино. Сериал — это про сценарий, про диалог, про погружение в среду и характер. И здесь у наших авторов феноменальная чуткость к локальному контексту, к нашей ментальности, которая и рождает ту самую узнаваемую ауру. Вот, например, Алексей Нужный. Для меня он — один из самых тонко чувствующих современных режиссеров. Он умеет ловить ту самую неуловимую, почти музыкальную интонацию жизни. С ним можно говорить на языке полутонов, и он поймет с полуслова. Таких мало где в мире.

Так что конкурируем мы не бюджетами, а правдой материала и силой высказывания. В этом — наша сила и наша ниша. В сериальном формате она сегодня проявляется ярче всего.