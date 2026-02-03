«Идея создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США предлагается давно. США хотят сохранить лицо, но как это будет выглядеть потом на практике? Что будет означать этот ядерный консорциум. В Иране мирный атом – это российская технология. Я думаю, что можно создать меморандум о намерениях, это промежуточный этап, который может кого-то на время успокоить. Расположение Ирана такого, что командовать реальными активами в регионе, держать под контролем Индию и Китай, без учета интересов Ирана не получится. Иран может перегородить Ормузский пролив, что приведет к коллапсу всей мировой экономики. Утверждается, что иранцы для этого все подготовили, в случае эскалации им потребуется немного времени», - рассказала она.

По ее мнению, Ирану не нужно ядерное оружие, но отказываться от разработок никто не хочет.

«Иранцы производят и обогащают уран, это правда. Но у страны есть передовые вооружения, включая гиперзвук, создать «грязную бомбу» им очень легко. Они заинтересованы не в создании ядерного оружия, они просто хотят выйти на рынок производства обогащенного урана. США, например, сейчас закупают его у России. Они просто хотят свою нишу. Сделают они одну бомбу, а дальше что? Кому это что-то даст? У Израиля такое оружие есть, хоть официально и нет. С США и Россией в этих вопросах не потягаешься», - добавила собеседница НСН.

Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ предлагала услуги по вывозу из республики излишков обогащенного урана в качестве варианта, который привел бы к снятию раздражителей для некоторых государств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

