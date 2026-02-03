Козырь в рукаве: Иран спровоцирует мировой коллапс, перекрыв Ормузский пролив
Каринэ Геворгян заявила НСН, что Ирану не нужно ядерное оружие, но отказываться от разработок никто не хочет.
Иран может перегородить Ормузский пролив, что приведет к коллапсу во всей мировой экономике, для этого уже все готово, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу ради сделки с США, утверждает NYT со ссылкой на чиновников. Однако иранские власти предпочли бы вариант урегулирования путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США. Позднее ряд иранских чиновников дал развернутые комментарии, полностью опровергающие материал The New York Times. Геворгян предположила, какие планы у Ирана после отказа.
«Идея создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США предлагается давно. США хотят сохранить лицо, но как это будет выглядеть потом на практике? Что будет означать этот ядерный консорциум. В Иране мирный атом – это российская технология. Я думаю, что можно создать меморандум о намерениях, это промежуточный этап, который может кого-то на время успокоить. Расположение Ирана такого, что командовать реальными активами в регионе, держать под контролем Индию и Китай, без учета интересов Ирана не получится. Иран может перегородить Ормузский пролив, что приведет к коллапсу всей мировой экономики. Утверждается, что иранцы для этого все подготовили, в случае эскалации им потребуется немного времени», - рассказала она.
По ее мнению, Ирану не нужно ядерное оружие, но отказываться от разработок никто не хочет.
«Иранцы производят и обогащают уран, это правда. Но у страны есть передовые вооружения, включая гиперзвук, создать «грязную бомбу» им очень легко. Они заинтересованы не в создании ядерного оружия, они просто хотят выйти на рынок производства обогащенного урана. США, например, сейчас закупают его у России. Они просто хотят свою нишу. Сделают они одну бомбу, а дальше что? Кому это что-то даст? У Израиля такое оружие есть, хоть официально и нет. С США и Россией в этих вопросах не потягаешься», - добавила собеседница НСН.
Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ предлагала услуги по вывозу из республики излишков обогащенного урана в качестве варианта, который привел бы к снятию раздражителей для некоторых государств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
