В Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину

Три человека погибли в результате удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Отмечается, что Украина атаковала гражданскую инфраструктуру - МФЦ и продуктовый магазин.

«Есть погибшие — три человека, в том числе сотрудник администрации», - написал Сальдо в Telegram-канале.

Кроме того, после атаки есть раненые. Глава региона не уточнил их число.

Губернатор назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима.

Ранее в Старом Осколе Белгородской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ.

