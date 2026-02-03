В Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину
Три человека погибли в результате удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что Украина атаковала гражданскую инфраструктуру - МФЦ и продуктовый магазин.
«Есть погибшие — три человека, в том числе сотрудник администрации», - написал Сальдо в Telegram-канале.
Кроме того, после атаки есть раненые. Глава региона не уточнил их число.
Губернатор назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима.
Ранее в Старом Осколе Белгородской области два человека погибли в результате атаки беспилотника ВСУ.
