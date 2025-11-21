Первая информация о проекте по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» появилась еще в апреле 2021 год. Сценарий переписывался неоднократно. Среди тех, кто работал над ним - классик советской драматурги, постоянный соавтор Александра Сокурова и сценарист 12 его фильмов Юрий Арабов. Также за создание сценария отвечали Олег Сироткин и Мирослав Станкович при участии режиссера картины Егора Михалкова-Кончаловского.

Премьера «Авиатора» в российских кинотеатрах состоялась 20 ноября 2025 года. В первый день проката фильм показал лучший результат среди прочих новых релизов, заработав больше 10 миллионов рублей.

- Известно, что сценарий фильма неоднократно переписывался. Расскажите, как проходила работа и на каком этапе вы к ней подключились?

- Сначала к проекту были привлечены братья Олег и Владимир Пресняковы. Они работали с Евгением Германовичем Водолазкиным. Скорее всего, не достигли того результата, который ожидали от них продюсеры и автор книги. Затем прошло время, и продюсер обратился к Юрию Арабову. Он к тому моменту был уже довольно серьезно болен и предложил мне поучаствовать в проекте. Мы дружили, это был мой учитель по ВГИКу. В прошлом как сценаристы мы делали несколько совместных проектов. Мы вместе написали сценарий «Авиатора». Работа велась с апреля по декабрь 2022 года. Затем сценарий был передан Егору Михалкову-Кончаловскому, который переосмыслил историю. Он добавил свой взгляд на сюжет и привлек к работе Мирослава Станковича. Можно сказать, что над сценарием работали в три этапа в течение пяти лет. Это нормально для серьезной прозы.