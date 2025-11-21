Пилот в полете над столетием: Как создавали сценарий фильма «Авиатор»
Работа над сценарием фильма по роману Евгения Водолазкина продолжалась в течение пяти лет, и не последнюю роль в этом процессе сыграл режиссер Егор Михалков-Коначаловский, сообщил НСН сценарист Олег Сироткин.
В одной из версий сценария фильма «Авиатор» главный герой Иннокентий Платонов олицетворял образ России, а Егор Михалков-Кончаловский сместил фокус, показав персонажа реальным человеком с личной трагедией. Об этом в интервью НСН рассказал один из сценаристов картины Олег Сироткин.
Первая информация о проекте по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» появилась еще в апреле 2021 год. Сценарий переписывался неоднократно. Среди тех, кто работал над ним - классик советской драматурги, постоянный соавтор Александра Сокурова и сценарист 12 его фильмов Юрий Арабов. Также за создание сценария отвечали Олег Сироткин и Мирослав Станкович при участии режиссера картины Егора Михалкова-Кончаловского.
Премьера «Авиатора» в российских кинотеатрах состоялась 20 ноября 2025 года. В первый день проката фильм показал лучший результат среди прочих новых релизов, заработав больше 10 миллионов рублей.
- Известно, что сценарий фильма неоднократно переписывался. Расскажите, как проходила работа и на каком этапе вы к ней подключились?
- Сначала к проекту были привлечены братья Олег и Владимир Пресняковы. Они работали с Евгением Германовичем Водолазкиным. Скорее всего, не достигли того результата, который ожидали от них продюсеры и автор книги. Затем прошло время, и продюсер обратился к Юрию Арабову. Он к тому моменту был уже довольно серьезно болен и предложил мне поучаствовать в проекте. Мы дружили, это был мой учитель по ВГИКу. В прошлом как сценаристы мы делали несколько совместных проектов. Мы вместе написали сценарий «Авиатора». Работа велась с апреля по декабрь 2022 года. Затем сценарий был передан Егору Михалкову-Кончаловскому, который переосмыслил историю. Он добавил свой взгляд на сюжет и привлек к работе Мирослава Станковича. Можно сказать, что над сценарием работали в три этапа в течение пяти лет. Это нормально для серьезной прозы.
- В книге много идейных пластов. Какая тема была для вас ключевой?
- В той версии, которую мы писали с Арабовым, по нашему замыслу Иннокентий Платонов – образ России. Думаю, такой он и в романе. Это образ России, страны со сложной судьбой. Авиатор как бы летит над столетием и наблюдает изменения страны. Вот, кто такой Платонов в изначальной задумке. Егор Андреевич сфокусировался на том, что это реальный человек, у которого есть личная трагедия. Она в том, что герой был заморожен, потом пришел в себя и обнаружил, что все, кого он любил, и кто был ему дорог, умерли.
- Сложно ли было уложить такой объемный роман в сценарий двухчасового фильма?
- Действительно, возникала мысль, что можно было сделать сериал. Однако мне кажется, проект получился. Он не охватывает всю историю, которая представлена в романе, но, надеюсь, что фильм вызовет у аудитории желание взять в руки книгу.
- «Авиатор» - первая часть трилогии. Будете ли вы работать над сценариями последующих фильмов?
- Такие разговоры действительно идут. У кинематографиста есть правило не озвучивать свои планы, и я придерживаюсь этого принципа. По факту совместной работы мы огласим, когда произойдет запуск проекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Технологический сбор взвинтит цены на ноутбуки и смартфоны уже весной
- В России зарегистрировано более 4 млн человек с психическими заболеваниями
- Мерц, Стармер и Макрон провели телефонный разговор с Зеленским
- Валуев потребовал переписать сценарий сказки «Садко»
- Пилот в полете над столетием: Как создавали сценарий фильма «Авиатор»
- ВВС Индии: Пилот разбившегося на Dubai Airshow истребителя погиб
- Российские агентства отказались от организованных туров в Европу
- Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
- Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной
- Поклонская назвала Зеленского трусом за попытку свалить коррупцию на «русских»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru