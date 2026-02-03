Рютте рассказал, когда на Украине появятся иностранные войска
Иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с РФ. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Выступая в Верховной раде, он указал, что речь идёт о поддержке не только на земле, но также в воздухе и на море.
«После заключения мирного соглашения сразу же появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», - подчеркнул Рютте.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лваров заявил, что Россия будет воспринимать размещение иностранных войск на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
