Рютте рассказал, когда на Украине появятся иностранные войска

Выступая в Верховной раде, он указал, что речь идёт о поддержке не только на земле, но также в воздухе и на море.

«После заключения мирного соглашения сразу же появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», - подчеркнул Рютте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лваров заявил, что Россия будет воспринимать размещение иностранных войск на Украине как «иностранную интервенцию» и угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

