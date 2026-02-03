Песков заявил, что ФИФА должна вернуть российскую сборную в мировой футбол

По его словам, никогда не следует «политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол, тем более».

«Российская сборная должна быть полностью восстановлена в своих правах... Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что такие обсудения в ФИФА состоятся», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что некоторые европейские стран раскритиковали Инфантино за его высказывания, а Совет ФИФА отказался рассматривать возможный допуск России к международным соревнованиям, пишут «Известия».