Песков заявил, что ФИФА должна вернуть российскую сборную в мировой футбол
Москва приветствует слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости рассмотреть снятия санкций с российских сборных и клубов. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, никогда не следует «политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол, тем более».
«Российская сборная должна быть полностью восстановлена в своих правах... Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что такие обсудения в ФИФА состоятся», - заключил представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что некоторые европейские стран раскритиковали Инфантино за его высказывания, а Совет ФИФА отказался рассматривать возможный допуск России к международным соревнованиям, пишут «Известия».
