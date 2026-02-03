Песков заявил, что ФИФА должна вернуть российскую сборную в мировой футбол

Москва приветствует слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости рассмотреть снятия санкций с российских сборных и клубов. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян

По его словам, никогда не следует «политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол, тем более».

«Российская сборная должна быть полностью восстановлена в своих правах... Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что такие обсудения в ФИФА состоятся», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что некоторые европейские стран раскритиковали Инфантино за его высказывания, а Совет ФИФА отказался рассматривать возможный допуск России к международным соревнованиям, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джанни ИнфантиноСанкцииСборная России По ФутболуFIFAДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры