NASA перенесло на март запуск пилотируемой миссии к Луне

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне. Об этом сообщил глава ведомства Джаред Айзекман в соцсети Х.

«После завершения сегодняшней генеральной репетиции мы переносим сроки запуска с февраля на март», - написал он, отметив, что в первый месяц весны появится самая ранняя возможность для запуска миссии.

По словам Айзекмана, во время репетиции произошла утечка жидкого водорода на стыке центрального блока во время заправки. Специалисты устранили ее, это потребовало пауз для прогрева оборудования и регулирования потока топлива.

Ранее планировалось, что временное окно для запуска Artemis II откроется 6 февраля. В ходе миссии четырем астронавтам предстоит совершить виток вокруг Луны.

Между тем госкорпорация «Роскосмос» объявила о заключении с НПО Лавочкина госконтракта на работы по созданию отечественной лунной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

