Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении

Инициатива России о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по-прежнему «на столе». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не будет делать демаршей США перед истечением срока ДСНВ

Он отметил, что ответ от Вашингтона пока ещё не был получен, между тем «время уже сокращается, как шагреневая кожа».

«Буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры