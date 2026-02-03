Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении

Он отметил, что ответ от Вашингтона пока ещё не был получен, между тем «время уже сокращается, как шагреневая кожа».

«Буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

