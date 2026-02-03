Репортаж военкора Анны Книшенко получил премию имени Никиты Цицаги

В частности, лучшим признали репортаж военкора Анны Книшенко из курского приграничья «Военные медики на передовой». Его героями стали врачи из 810-й бригады морской пехоты, спасавшие жизни раненых солдат и мирных жителей.

Всего организаторы получили более сотни работ. Лучшую определяло жюри, в состав которого, в том числе, вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член СПЧ Юлия Белехова, правозащитник Ева Меркачева, а также главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова, которая отметила, что такие репортажи, как у Книшенко, «доказывают, что журналистика в России жива».

Корреспондент Никита Цицаги трагически погиб под Угледаром в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

