Завышенную цену ОСАГО в Новосибирской области к концу года могут снизить на 20%
Выплаты по ОСАГО – легкие деньги для мошенников, и только правоохранительные органы могут решить вопрос повышенной стоимости, сказал НСН Александр Казаченко.
Новосибирская область – не первый регион России, в котором цена полиса ОСАГО растет из-за действия жуликов, при этом в течение года коэффициент полиса могут повысить или понизить в пределах 20%, заявил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
По данным Банка России, за период с 9 декабря 2025 года до 22 января 2026 года средняя цена полиса ОСАГО в Новосибирской области для обычных автовладельцев составила 11,2 тысячи рублей. Это на 41,5% больше, чем годом ранее. Это произошло из-за фиктивных ДТП, участившихся в регионе. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что привлечение внимания властей к резкому росту цен на ОСАГО начало давать результаты. За неделю в столице региона задержаны 12 человек по подозрению в организации фиктивных ДТП. Казаченко подчеркнул, что в течение года коэффициент полиса могут пересмотреть.
«Там, где больше мошенников, либо всплески по выплатам на конец года, пересматривается стоимость. Помимо развитого мошенничества учитывается тема с правым рулем. В единой методике информация по запасным частям на праворульные машины отсутствует, либо она некорректная. Если взять, к примеру, Toyota Mark II X80 19890-го года, даже со скидкой в 50% износа, стоимость заднего крыла будет 300-400 тысяч рублей. Страховщики несут большой ущерб. Сидят, рассчитывают и говорят: «Нет, ребят. Здесь у вас регион провальный, поэтому ценник такой». К сожалению, добропорядочные водители из своего кармана платят за шайки мошенников, которые зарабатывают деньги. В течение года могут пересмотреть коэффициент, плюс-минус 20%», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, Новосибирская область – не первый регион, который столкнулся с подобной мошеннической схемой.
«Это так называемые легкие деньги. От одной группы мошенников избавились, полгода-год все боятся этим заниматься. Время меняется, люди меняются. Приходят новые с идеями, как заработать на этом. Правоохранительные органы должны работать с такими товарищами и уменьшать количество жуликов на территории Российской Федерации. В позапрошлый год выстрелил Северный Кавказ, до этого, кажется, выстреливал Татарстан. Здесь все стандартно, ничего не сделать», - сказал Казаченко.
В начале декабря 2025 года сообщалось, что страховые компании могут обязать предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Завышенную цену ОСАГО в Новосибирской области к концу года могут снизить на 20%
- Козырь в рукаве: Иран спровоцирует мировой коллапс, перекрыв Ормузский пролив
- Репортаж военкора Анны Книшенко получил премию имени Никиты Цицаги
- В Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину
- NASA перенесло на март запуск пилотируемой миссии к Луне
- Ретейлеры объяснили популярность покупок в рассрочку в России
- Почему рост цен на подписки не отпугнет россиян от онлайн-кинотеатров
- Хабиров: У напавшего на гимназию в Уфе был игрушечный автомат
- Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой завершил реорганизацию
- В России придумали, как военным обойтись без интернета Starlink
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru