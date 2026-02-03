По данным Банка России, за период с 9 декабря 2025 года до 22 января 2026 года средняя цена полиса ОСАГО в Новосибирской области для обычных автовладельцев составила 11,2 тысячи рублей. Это на 41,5% больше, чем годом ранее. Это произошло из-за фиктивных ДТП, участившихся в регионе. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что привлечение внимания властей к резкому росту цен на ОСАГО начало давать результаты. За неделю в столице региона задержаны 12 человек по подозрению в организации фиктивных ДТП. Казаченко подчеркнул, что в течение года коэффициент полиса могут пересмотреть.

«Там, где больше мошенников, либо всплески по выплатам на конец года, пересматривается стоимость. Помимо развитого мошенничества учитывается тема с правым рулем. В единой методике информация по запасным частям на праворульные машины отсутствует, либо она некорректная. Если взять, к примеру, Toyota Mark II X80 19890-го года, даже со скидкой в 50% износа, стоимость заднего крыла будет 300-400 тысяч рублей. Страховщики несут большой ущерб. Сидят, рассчитывают и говорят: «Нет, ребят. Здесь у вас регион провальный, поэтому ценник такой». К сожалению, добропорядочные водители из своего кармана платят за шайки мошенников, которые зарабатывают деньги. В течение года могут пересмотреть коэффициент, плюс-минус 20%», - объяснил он.