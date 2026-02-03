«Есть желание, но нет возможности»: Почему упали продажи тракторов в России
Российские тракторы стоят недешево, при этом сельхозпроизводители не могут продать дешевую пшеницу и им не до покупок техники, сказала в эфире НСН Ольга Башмачникова.
Российские производители нуждаются в приобретении новой сельхозтехники, но многие не могут себе ее позволить, объяснила в интервью НСН вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова.
По данным Российской ассоциации производителей спецтехники и оборудования («Росспецмаш»), продажи сельскохозяйственной техники в 2025 году в РФ снизились на 21%. Например, продажи тракторов упали на 31%. Башмачникова объяснила, в чем здесь главная проблема.
«У нас очень низкий процент обновления техники. Например, по тракторам он составил в 2025 году 3,4%. Доля тракторов, используемых более 10 лет, у аграриев близится к 55%, а комбайнов - немногим меньше. Поэтому у российских СХТП (сельскохозяйственных товаропроизводителей) задача приобретать технику стоит, но у них нет такой возможности, поскольку нет достаточных доходов. Стоимость ресурсов значительно выросла, а цена на продукцию нет. Например, мы были в Новосибирске на аграрной выставке в ноябре прошлого года, так там цена на пшеницу была чуть ли не 7 рублей, и то продать не могут. О чем тут говорить? В этой ситуации ты думаешь, как оптимизировать издержки и дождаться доходов, которые хоть что-то помогут закрыть», - указала эксперт.
Башмачникова также рассказала, какая техника есть на рынке.
«Российская техника недешевая, потому что стоимость материалов, металла, рабочей силы и электроэнергии растут. Новые модификации также априори выше в цене. При этом техника технике рознь. Есть мощные трактора и комбайны которые необходимы крупным хозяйствам, есть белорусские трактора, которые у нас собираются для меньших земельных наделов . У нас есть и китайская техника, но остаются вопросы с ее обслуживанием, и индийские сельхозмашины. Но для того, чтобы все это было доступным, необходимо, чтобы у аграриев появились доходы», - заключила собеседница НСН.
По ее словам, сейчас востребованы лизинговые программы, а также важна программа частичного субсидирования стоимости техники.
Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2026 году планирует ввести для сотрудников режим трех- или четырехдневной рабочей недели из-за обвала продаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
