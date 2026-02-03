Российские производители нуждаются в приобретении новой сельхозтехники, но многие не могут себе ее позволить, объяснила в интервью НСН вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова.

По данным Российской ассоциации производителей спецтехники и оборудования («Росспецмаш»), продажи сельскохозяйственной техники в 2025 году в РФ снизились на 21%. Например, продажи тракторов упали на 31%. Башмачникова объяснила, в чем здесь главная проблема.