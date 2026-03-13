Бизнесы Никиты Михалкова потеряли 249 миллионов рублей за год
Три компании, среди учредителей которых числится Никита Михалков, по итогам 2025 года получили совокупный убыток в 249 миллионов рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.
Как отмечает издание, самые большие потери пришлись на «АА Студио». При выручке 6,1 миллиона рублей компания завершила год с убытком 242 миллиона рублей. Еще одна убыточная структура — ООО «Кмвендинг», в котором режиссеру принадлежит почти половина акций. По итогам 2025 года фирма показала минус 7,2 миллиона рублей.
Убыток зафиксировала и компания «Темино-Лесное», которая занимается лесоводством. При выручке 15 миллионов рублей она, по данным отчетности, не получила чистой прибыли, а потери составили 151 тысячу рублей.
Всего Михалков выступает учредителем 10 организаций, а в 3 из них указан как руководитель. В 2024 году самым прибыльным его бизнесом была студия «ТРИТЭ»: ее выручка составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 26 миллионов рублей. Кроме того, режиссер получает доход от «Бесогона» — два года назад выручка этого проекта достигала 89 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Почему Центробанк «тормозит» с ощутимым снижением ключевой ставки
- МИД РФ заявил демарш послам Британии и Франции из-за удара по Брянску
- Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76
- Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе
- Бизнесы Никиты Михалкова потеряли 249 миллионов рублей за год
- Германия примет матчи НХЛ впервые за 15 лет
- Учителя не поддержали включение темы РПП в «Разговоры о важном»
- Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
- Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
- Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт