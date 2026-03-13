Бизнесы Никиты Михалкова потеряли 249 миллионов рублей за год

Три компании, среди учредителей которых числится Никита Михалков, по итогам 2025 года получили совокупный убыток в 249 миллионов рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

Как отмечает издание, самые большие потери пришлись на «АА Студио». При выручке 6,1 миллиона рублей компания завершила год с убытком 242 миллиона рублей. Еще одна убыточная структура — ООО «Кмвендинг», в котором режиссеру принадлежит почти половина акций. По итогам 2025 года фирма показала минус 7,2 миллиона рублей.