В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН заметил, что прежде непопулярный в России жанр хоррора сегодня востребован у аудитории, и «Возвращение в Сайлент Хилл» может успешно пройти в прокате.

«Этот жанр у нас не особо популярен, потому что мы живем в православной культуре, где никогда дьявола на иконах не рисовали. Даже имя его нельзя произносить в церквях, в лучшем случае священники говорят «Князь тьмы». И играть у нас дьявола и чертей очень опасно. Один Святослав Подгаевский, режиссер фильма «Пиковая дама: Черный обряд», снимал нечто подобное. Но он польских корней, а там это совершенно нормальная культура. У нас культура хорроров достаточно маргинальна. Но на платформах формируется новое сознание, которое воспитано уже на голливудских нарративах, в том числе куда больше воспитано на культуре хоррора. Не знаю, каким был успех первых частей «Сайлент Хилл», но если предыдущие фильмы имели успех, то и новая картина будет успешна», - допустил кинокритик.

Режиссером картины стал Кристоф Ган — автор первого «Сайлент Хилла», вышедшего в 2006 году. Продолжение триллера «Сайлент Хилл 2» представили в 2012 году.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала «Радиоточке НСН», что просмотр фильмов ужасов может пощекотать нервы и вывести на эмоции, что несет положительный эффект. Однако особо впечатлительным зрителям лучше не смотреть такие картины.

