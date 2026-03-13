Германия примет матчи НХЛ впервые за 15 лет
Два вынесенных матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2026/27 пройдут в Германии впервые с октября 2011 года. Об этом рассказали в пресс-службе объединения.
На льду встретятся «Оттава» и «Чикаго». Матчи состоятся 18 и 20 декабря в Дюссельдорфе.
В последний раз НХЛ проводила игру в ФРГ 8 октября 2011-го. Тогда в Берлине сыграли «Лос-Анджелес» и «Баффало», последние одержали победу со счетом 4:2. Матч посетили около 14,5 тысячи зрителей.
Ранее в НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов. В потасовке участвовали вратари клубов «Флорида» и «Сан-Хосе» Сергей Бобровский и Алекс Неделькович.
