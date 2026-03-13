Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заняв третье место в гигантском слаломе.
По сумме двух попыток россиянин показал результат 2 минуты 11,14 секунды. Победу одержал француз Артур Боше с результатом 2 минуты 7,76 секунды, вторым стал швейцарец Робин Кюш — 2 минуты 9,72 секунды.
Для 28-летнего Бугаева это уже вторая награда на Играх-2026: ранее он завоевал бронзу в скоростном спуске. Спортсмен выступает в категории атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и является трехкратным паралимпийским чемпионом.
Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом. К настоящему моменту россияне завоевали восемь медалей — четыре золота, одно серебро и три бронзы — и занимают пятое место в медальном зачете, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Почему Центробанк «тормозит» с ощутимым снижением ключевой ставки
- МИД РФ заявил демарш послам Британии и Франции из-за удара по Брянску
- Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76
- Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе
- Бизнесы Никиты Михалкова потеряли 249 миллионов рублей за год
- Германия примет матчи НХЛ впервые за 15 лет
- Учителя не поддержали включение темы РПП в «Разговоры о важном»
- Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
- Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
- Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт