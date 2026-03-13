Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заняв третье место в гигантском слаломе.

По сумме двух попыток россиянин показал результат 2 минуты 11,14 секунды. Победу одержал француз Артур Боше с результатом 2 минуты 7,76 секунды, вторым стал швейцарец Робин Кюш — 2 минуты 9,72 секунды.

Россиянка Ворончихина стала второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026

Для 28-летнего Бугаева это уже вторая награда на Играх-2026: ранее он завоевал бронзу в скоростном спуске. Спортсмен выступает в категории атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и является трехкратным паралимпийским чемпионом.

Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом. К настоящему моменту россияне завоевали восемь медалей — четыре золота, одно серебро и три бронзы — и занимают пятое место в медальном зачете, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
