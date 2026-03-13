Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76

Российский суд заочно приговорил командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ полковника Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы по делу о крушении российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дзяман объявлен в международный розыск.

По данным следствия и суда, в январе 2024 года Дзяман, находясь на территории Харьковской области, приказал подчиненным запустить ракеты ЗРК Patriot по самолету Ил-76М ВКС России. На борту находились 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сотрудника военной полиции, отмечает RT.