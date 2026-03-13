Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76
Российский суд заочно приговорил командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ полковника Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы по делу о крушении российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дзяман объявлен в международный розыск.
По данным следствия и суда, в январе 2024 года Дзяман, находясь на территории Харьковской области, приказал подчиненным запустить ракеты ЗРК Patriot по самолету Ил-76М ВКС России. На борту находились 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сотрудника военной полиции, отмечает RT.
В Следственном комитете заявили, что на месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot, а поражающий элемент ракеты нашли в теле одного из погибших. Камеры наружного наблюдения, по данным ведомства, зафиксировали поражение самолета на высоте около 4 тысяч метров.
Следствие также утверждает, что вторая выпущенная ракета не достигла цели и самоликвидировалась. Комплексная техническая экспертиза установила, что ракеты были запущены одним комплексом с территории Харьковской области Украины, что, по данным СК, подтверждают средства радиолокационной разведки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Почему Центробанк «тормозит» с ощутимым снижением ключевой ставки
- МИД РФ заявил демарш послам Британии и Франции из-за удара по Брянску
- Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76
- Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе
- Бизнесы Никиты Михалкова потеряли 249 миллионов рублей за год
- Германия примет матчи НХЛ впервые за 15 лет
- Учителя не поддержали включение темы РПП в «Разговоры о важном»
- Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
- Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
- Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт