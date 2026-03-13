Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
13 марта 202615:53
США и Израиль атаковали свыше 15 тысяч целей в Иране. Об этом заявил на пресс-конференции американский военный министр Пит Хегсет.
«Наши ВВС вместе с ВВС Израиля нанесли удары по более чем 15 тыс. целей», - отметил глава Пентагона.
Хегсет подчеркнул, что на самолетах в небе над Ираном видят «только звезды и полосы, а также звезду Давида», пишет RT.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по исламской республике наносят мощные удары, которые не наносились «со времен Второй мировой войны».
