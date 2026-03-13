Учителя не поддержали включение темы РПП в «Разговоры о важном»
Тему профилактики расстройств пищевого поведения со школьниками должны обсуждать врачи, а не учителя, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
Программа «Разговоров о важном» в школах уже утверждена, а тему профилактики расстройств пищевого поведения (РПП) ученики должны обсуждать с медиками, заявил в беседе с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Ксения Горячева, Анна Скрозникова направили обращение на имя глава Минпросвещения РФ Сергея Кравцова с предложением добавить в образовательный проект «Разговоры о важном» тему профилактики расстройств пищевого поведения, пишет РИА Новости. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить раннюю профилактику РПП, сократить риски тяжелых форм заболевания. Однако Луховицкий усомнился в том, что обсуждать подобные темы со школьниками должны учителя.
«На мой взгляд, это вообще странная идея. Если об этом кто-то и должен разговаривать с детьми, то, вероятно, медики. Это все-таки вопрос не для школы. Недавно Министерство просвещения ответило на запрос депутата Госдумы, который предлагал на "Разговорах о важном" говорить о трудовых правах работников. В ведомстве сказали, что программа "Разговоров о важном" уже утверждена, ее нельзя менять. Поэтому какие угодно изменения невозможны. Здесь то же самое», — сказал собеседник НСН.
«Разговоры о важном» впервые внедрили в школах с сентября 2022 года. Каждый понедельник начинается для учеников с внеклассного занятия на «основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России», напоминает «Радиоточка НСН».
