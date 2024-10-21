Режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона»

Бессон поделился, что каждый раз после выхода какого-то его фильма, будь то «Голубая бездна» или «Никита» или «Леон», люди просили сиквел. Режиссер отметил, что таким образом зритель себя ограничивает и отметил, что не видит смысла в таких сиквелах.

Он посоветовал тем, кому так нравится фильм «Леон», просто его пересмотреть.

Ранее стало известно, что Бессон приступил к съемкам новой экранизацию новеллы Брэма Стокера «Дракула», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

