Режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона»
Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон заявил, что не будет снимать сиквелы своих культовых картин, так как это «не интересно», об этом он рассказал в интервью основателю образовательной платформы MegaCampus Григорию Аветову.
Бессон поделился, что каждый раз после выхода какого-то его фильма, будь то «Голубая бездна» или «Никита» или «Леон», люди просили сиквел. Режиссер отметил, что таким образом зритель себя ограничивает и отметил, что не видит смысла в таких сиквелах.
Он посоветовал тем, кому так нравится фильм «Леон», просто его пересмотреть.
Ранее стало известно, что Бессон приступил к съемкам новой экранизацию новеллы Брэма Стокера «Дракула», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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