В Перу из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек
29 декабря 202511:46
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Перу, есть пострадавшие. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Сейсмособытие зафиксировали в ночь на воскресенье. Эпицентр в находился в 94 км юго-восточнее города Трухильо. Очаг землетрясения располагался на глубине 66 км.
В результате ЧП получили ранения как минимум 25 человек, 12 из них остаются в медицинских учреждениях.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане у северных Курил, пишет 360.ru.
