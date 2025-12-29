Российским туристам, купившим путевку в Таиланд через туроператора, ничего не угрожает на границе, запреты местных властей на въезд из-за конфликта с Камбоджей на них никак не распространяются. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Россиян разворачивают на тайской границе в связи с ужесточением правил въезда в страну из-за конфликта с Камбоджей, пишет Telegram-канал Baza. Так, по новым ограничениям граждан России и Украины пускают в страну только авиарейсами. С проблемой столкнулся 20-летний блогер из Петербурга, который две недели жил в Камбодже, а потом, находясь в Лаосе, купил автобусный билет до Бангкока. На лаосской стороне его пропустили и отправили к тайскому пункту пропуска. Однако из-за российского паспорта в Таиланд он так и не въехал. Мурадян раскрыл, сталкиваются ли российские туристы с проблемами при въезде в Таиланд.

«Во-первых, туристы в Камбоджу из Таиланда сейчас уже не ездят. Пока у них длится конфликт, наземные пункты пропуска закрыты. Это ужесточение касается не туристов в классическом виде, а тех, кто делает визараны. То есть тех, кто выезжает из Таиланда, чтобы обнулить срок нахождения в стране, и возвращается обратно. Это незаконная миграция, и с ней борются везде. По факту, туристам, пребывающим с целями провести отпуск в стране, такие ужесточения не грозят. У туриста могут проверить, достаточно ли денежных средств с собой, плюс наличие проживания в гостинице, потому что в Таиланде запрещено снимать недвижимость не туристическую. Поэтому эти страшилки, в первую очередь, касаются людей, неважно какой национальности, которые недавно посещали Камбоджу, ну и самих камбоджийцев», - рассказал он.