«Весна 2026 года»: В киноиндустрии готовятся к возвращению Голливуда в Россию
Истории, когда российское кино занимало 30% проката, а голливудское - 70%, уже не будет никогда, сказал НСН Алексей Воронков.
Крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков спецкору НСН на форуме по недвижимости MALLPIC 5.0.
Ранее стало известно, что американская медиакорпорация Lionsgate вернется к прокату фильмов в России. Так, уже 5 июня в российских кинотеатрах покажут пятый фильм франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина».
«За последние два года рынок очень сильно поменялся. История кинохождения перенаправилась на российский контент. Сейчас крупные российские проекты могут собирать и по миллиарду, и по два, и по три, переплевывая даже сборы бывшего Marvel. Что касается всех этих муссирующихся слухов по поводу возвращения Голливуда – насколько мне известно, предварительные переговоры начались. По планам, наверное, это произойдет не ранее, чем весной 2026 года. При этом истории, когда 70% занимал Голливуд, а 30% - российское кино уже не будет никогда, но увеличение на 30-40% посещаемости кинотеатров в будущем году ожидается. Это будет хорошая подпитка и кинотеатры задышат. Сейчас уже все перестроились на российский контент, а это просто будет дополнительный плюс», - сказал Воронков.
По его словам, по комфорту российские кинотеатры опережают Европу на 10 лет, при этом время 20-зальных мультиплексов в России ушло.
«Все двигаются в сторону комфорта. Если сравнивать на сегодняшний день российские кинотеатры с Европой, положа руку на сердце, Европа отстает сейчас уже лет на 10 именно по комфорту, чистоте и удобству. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Сейчас есть надежда, что будет рост оборотов, и можно будет уже заходить в кредиты и вкладываться в реновацию, чего не в последние годы из-за пандемии и ухода мейджоров. Понятно, что будет происходить некое перераспределение потоков. Возможно, какие-то маленькие кинотеатры будут закрываться. Я думаю, что уже не будет и больших мультиплексов на 13, 15 или 20 залов. Будет стандарт на 6-8 залов», - заключил собеседник НСН.
Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее говорил «Радиоточке НСН», что в майские праздники сборы оказались почти на 50% лучше, чем в прошлом году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ
- В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов
- Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира
- Политолог Дудчак объяснил разницу переговоров в Стамбуле три года спустя
- Галактионова назвала премию им. Лихачева музейным «Оскаром»
- Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле
- Трамп заявил, что подумает над третьим сроком
- СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО
- Трамп исключил урегулирование российско-украинского конфликта до встречи с Путиным
- В Москве откроется Центральный музей российского казачества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru