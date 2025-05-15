«Весна 2026 года»: В киноиндустрии готовятся к возвращению Голливуда в Россию

Истории, когда российское кино занимало 30% проката, а голливудское - 70%, уже не будет никогда, сказал НСН Алексей Воронков.

Крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков спецкору НСН на форуме по недвижимости MALLPIC 5.0.

Ранее стало известно, что американская медиакорпорация Lionsgate вернется к прокату фильмов в России. Так, уже 5 июня в российских кинотеатрах покажут пятый фильм франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина».

Lionsgate вернется с «Балериной»: Спин-офф «Джона Уика» официально покажут в России
«За последние два года рынок очень сильно поменялся. История кинохождения перенаправилась на российский контент. Сейчас крупные российские проекты могут собирать и по миллиарду, и по два, и по три, переплевывая даже сборы бывшего Marvel. Что касается всех этих муссирующихся слухов по поводу возвращения Голливуда – насколько мне известно, предварительные переговоры начались. По планам, наверное, это произойдет не ранее, чем весной 2026 года. При этом истории, когда 70% занимал Голливуд, а 30% - российское кино уже не будет никогда, но увеличение на 30-40% посещаемости кинотеатров в будущем году ожидается. Это будет хорошая подпитка и кинотеатры задышат. Сейчас уже все перестроились на российский контент, а это просто будет дополнительный плюс», - сказал Воронков.

По его словам, по комфорту российские кинотеатры опережают Европу на 10 лет, при этом время 20-зальных мультиплексов в России ушло.

Без тени Голливуда: Посещаемость кинотеатров в начале мая выросла на треть
«Все двигаются в сторону комфорта. Если сравнивать на сегодняшний день российские кинотеатры с Европой, положа руку на сердце, Европа отстает сейчас уже лет на 10 именно по комфорту, чистоте и удобству. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Сейчас есть надежда, что будет рост оборотов, и можно будет уже заходить в кредиты и вкладываться в реновацию, чего не в последние годы из-за пандемии и ухода мейджоров. Понятно, что будет происходить некое перераспределение потоков. Возможно, какие-то маленькие кинотеатры будут закрываться. Я думаю, что уже не будет и больших мультиплексов на 13, 15 или 20 залов. Будет стандарт на 6-8 залов», - заключил собеседник НСН.

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее говорил «Радиоточке НСН», что в майские праздники сборы оказались почти на 50% лучше, чем в прошлом году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ГолливудКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры