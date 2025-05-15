Крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков спецкору НСН на форуме по недвижимости MALLPIC 5.0.

Ранее стало известно, что американская медиакорпорация Lionsgate вернется к прокату фильмов в России. Так, уже 5 июня в российских кинотеатрах покажут пятый фильм франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина».