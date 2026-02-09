СМИ: Долина после потери квартиры в Хамовниках прописалась в Лефортове

Издание отмечает, что артистка сменила регистрацию 25 декабря 2025 года.

Квартиру в районе Лефортово площадью 50 квадратных метров в доме 1961 года постройки Долина купила 20 лет назад. Певица не жила в ней и не планирует.

Ранее Лариса Долина рассказала, что снимает жилье после того, как покинула квартиру в Хамовниках. По словам артистки, у нее не хватает средств на приобретение жилплощади, однако певица надеется, что накопит необходимую сумму и, возможно, выкупит именно эту квартиру.

