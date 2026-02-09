СМИ: Неизвестные заявили об угрозе взрыва в Москве-Сити

Неизвестные сообщили в полицию об угрозе взрыва в деловом центре Москва-Сити в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что после своего обращения звонившие закрылись в номере и легли спать. Их личности установлены.

«Сейчас они находятся в одном из номеров в Москва-Сити, предварительно, молодые люди находятся в состоянии опьянения», - отметил собеседник агентства.

Правоохранители намерены провести медицинскую экспертизу и принять процессуальное решение.

Как сообщила пресс-служба столичного управления МВД, ведомство проводит проверку по телефонным обращениям в оперативные службы с заявлениями о «различных противоправных действиях».

Ранее в Москве эвакуировали около 1,5 тысячи человек с территории стадиона «ВТБ Арена» после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.

