СМИ: Неизвестные заявили об угрозе взрыва в Москве-Сити
Неизвестные сообщили в полицию об угрозе взрыва в деловом центре Москва-Сити в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что после своего обращения звонившие закрылись в номере и легли спать. Их личности установлены.
«Сейчас они находятся в одном из номеров в Москва-Сити, предварительно, молодые люди находятся в состоянии опьянения», - отметил собеседник агентства.
Правоохранители намерены провести медицинскую экспертизу и принять процессуальное решение.
Как сообщила пресс-служба столичного управления МВД, ведомство проводит проверку по телефонным обращениям в оперативные службы с заявлениями о «различных противоправных действиях».
Ранее в Москве эвакуировали около 1,5 тысячи человек с территории стадиона «ВТБ Арена» после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.
