В России число IT-преступлений в 2025 году сократилось до 675 тысяч
Около 675 тысяч IT- преступлений зарегистрировали в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«Массив преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократился на 11,8%, до 675,4 тыс.», - отметили в ведомстве.
По данным ГП, улучшилась раскрываемость таких преступлений, количество нераскрытых сократилось на 13,5%, до 494,3 тысячи.
Генпрокуратура подчеркнула, что на IT-преступления приходится 38% в общей структуре преступности. Кибермошенничества составляют половину таких деяний- 350 тысяч за прошлый год.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в РФ по требованию ведомства заблокировали свыше 175 тысяч сайтов, в том числе имеющих отношение к мошенническим схемам, за пять лет.
