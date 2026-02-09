В России число IT-преступлений в 2025 году сократилось до 675 тысяч

Около 675 тысяч IT- преступлений зарегистрировали в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Массив преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократился на 11,8%, до 675,4 тыс.», - отметили в ведомстве.

По данным ГП, улучшилась раскрываемость таких преступлений, количество нераскрытых сократилось на 13,5%, до 494,3 тысячи.

Генпрокуратура подчеркнула, что на IT-преступления приходится 38% в общей структуре преступности. Кибермошенничества составляют половину таких деяний- 350 тысяч за прошлый год.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в РФ по требованию ведомства заблокировали свыше 175 тысяч сайтов, в том числе имеющих отношение к мошенническим схемам, за пять лет.

