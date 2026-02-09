Актриса Нелли Уварова попала в больницу в Москве
9 февраля 202609:25
Актриса Нелли Уварова попала в диагностическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Ранее СМИ сообщили, что Уварову госпитализировали после падения на катке. По их данным, у актрисы перелом ноги.
«Пациент находится в диагностическом отделении, состояние удовлетворительное», - рассказали в НИИ Склифосовского.
В медучреждении подчеркнули, что пока продолжается диагностика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России число IT-преступлений в 2025 году сократилось до 675 тысяч
- Над Орловской и Калужской областями сбили два дрона ВСУ
- СМИ: Неизвестные заявили об угрозе взрыва в Москве-Сити
- «Голодные взрослые»: Как «Горничная» стала четвертым фильмом-миллиардером 2026 года
- СМИ: Долина после потери квартиры в Хамовниках прописалась в Лефортове
- Актриса Нелли Уварова попала в больницу в Москве
- Дойдем до 90 и выше: Почему Россия отказывается от крепкого рубля
- Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину
- Во время матча «ПСЖ» - «Марсель» на трибунах вывесили российский флаг
- Бронзит: Российская анимация дышит в спину Голливуду
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru