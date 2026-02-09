Актриса Нелли Уварова попала в больницу в Москве

Актриса Нелли Уварова попала в диагностическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на учреждение.

Ранее СМИ сообщили, что Уварову госпитализировали после падения на катке. По их данным, у актрисы перелом ноги.

«Пациент находится в диагностическом отделении, состояние удовлетворительное», - рассказали в НИИ Склифосовского.

В медучреждении подчеркнули, что пока продолжается диагностика.

