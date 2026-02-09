Отсутствие того или иного фильма в лонг-листе премии «Ника» связано лишь с тем, что её авторы не подали заявку на участие в оргкомитет премии, заявил НСН продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.

Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. На соискание премии в номинации «Лучший игровой фильм» претендуют 85 картин, на лучший сериал – 30 претендентов. Больше всего номинаций у фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (16). Далее следуют «Плагиатор» и «Авиатор» (по 14). Поддержанный Никитой Михалковым фильм «Кракен» с Александром Петровым не получил ни одной номинации, даже «технической».