Киновед объяснил отсутствие фильма «Кракен» в лонг-листе «Ники»
Как правило, компания Никиты Михалкова «ТриТэ», которая контролирует кинопремию «Золотой орел», свои фильмы на «Нику» не выставляет», заявил в беседе с НСН киновед Лев Карахан.
Отсутствие того или иного фильма в лонг-листе премии «Ника» связано лишь с тем, что её авторы не подали заявку на участие в оргкомитет премии, заявил НСН продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.
Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. На соискание премии в номинации «Лучший игровой фильм» претендуют 85 картин, на лучший сериал – 30 претендентов. Больше всего номинаций у фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (16). Далее следуют «Плагиатор» и «Авиатор» (по 14). Поддержанный Никитой Михалковым фильм «Кракен» с Александром Петровым не получил ни одной номинации, даже «технической».
Карахан считает, что отсутствие в лонг-листе «Ники» «Кракена», связано с тем, что авторы этого фильма не подали заявку на участие.
«Если какой-либо известной кинокартины нет в лонг-листе "Ники", это связано лишь с тем, что её авторы не подали заявку на участие в оргкомитет премии и не предоставили ссылку на ленту, чтобы её могли посмотреть члены жюри. Правда, есть один момент, который связан с давней конкуренцией "Золотого орла" и "Ники": как правило, компания Никиты Михалкова "ТриТэ", которая контролирует "Золотого орла", свои фильмы на "Нику" не выставляет», - рассказал киновед.
Он также упомянул о различиях в мировоззренческих взглядах организаторов «Золотого орла» и «Ники».
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН назвала фаворита среди номинантов на премию «Ника».
