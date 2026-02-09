Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

Мир проявляет все больше интереса к созданию архитектуры единой безопасности в Евразии. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

«Все эти организации: и НАТО, с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток... и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ... отживают свой век», - заявил глава МИД, подчеркнув, что последняя полностью подчинилась односторонним действиям Запада.

Как указал министр, все больше интереса вызывает инициатива Москвы о создании евразийской структуры безопасности, которая опирается на Большое Евразийское партнерство. Оно уже формируется в отношениях ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ подошла к реальной угрозе саморазрушения.

