По его словам, подобное решение принял сам владелец кинотеатра, а власти региона тут ни при чем.

«Менталитет — это основа, это культурный код, который столетиями вырабатывается у народов. В нашей сегодняшней агрессивной повестке это такой социальный бронежилет, который дает возможность сохранить свои культурные традиции. Если бы какие-то сцены не эротического характера вырезались из мультфильмов, то можно было бы дискутировать. А в данном случае я трагедии не вижу. Если это действительно происходит в Дагестане, то я могу вас заверить, что это зависело напрямую от собственников кинотеатра. Дагестан разный, там царит демократия — есть как и жители, придерживающиеся резко консервативных взглядов, так и люди с более свободными взглядами», — добавил Хамзаев.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности, лучше не допустить нанесения нравственных травм молодежи, чем потом бороться с посеянным в молодых людях сомнением.

