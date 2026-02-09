Никитин: Авиапарк РФ насчитывает 1,2 тысячи самолетов
Российский парк воздушных судов насчитывает около 3 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, передает ТАСС.
«Сейчас наш воздушный парк насчитывает почти 3 тыс. единиц... из них свыше 1 200 самолетов. Они базируются на 225 аэродромах», - отметил глава Минтранса.
Никитин назвал гражданскую авиацию гордостью страны. Как напомнил министр, в этом году исполняется 150 лет с момента первого полета планера Можайского, за это время летательные аппараты очень изменились. Никитин указал что сегодня поднимаются в небо современные лайнеры из инновационных композитных материалов, а авиаотрасль стабильно показывает высокие показатели, несмотря на санкции.
Между тем стало известно, что российские авиакомпании возвращают в небо старые самолеты из-за дефицита воздушных судов. В 2026 году на линии выйдут восстановленные лайнеры Ту-204, Ил-96 и Boeing 747.
