Над Орловской и Калужской областями сбили два дрона ВСУ

Российские военные ликвидировали два украинских беспилотника над двумя регионами страны. Об этом рассказали в Минобороны.

Дроны нейтрализовали в период с 07:00 до 09:00 мск, пишет RT.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в Минобороны.

Ведомство уточнило, что по одному БПЛА сбили в Орловской и Калужской областях.

Ночью 9 февраля над территорией России уничтожили 69 дронов ВСУ.

