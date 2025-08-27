Голливудский бомонд и протесты: Чем интригует «горячий» 82-й Венецианский кинофестиваль

Интересно, что пока вообще нет рекламы «Кремлевского волшебника» Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли российского президента Владимира Путина. Фильм снят по одноименному роману Джулиано да Эмполи, вошедшему пару лет назад в финал Гонкуровской премии. Главный герой фильма, впрочем, не Путин, а политтехнолог Вадим Баранов (в фильме его играет Пол Дано), в котором угадываются черты экс-помощника президента России Владислава Суркова. Книгу критиковали за слишком комплиментарное изображение российской власти. Каким вышел фильм, скоро узнаем. Но его премьера на Лидо определенно будет политическим событием.

Впрочем, планируется событие и в прямом смысле слова более шумное. Низовые политические организации всей Италии совместно с активистами из киноиндустрии намерены во время фестиваля провести на Лидо марш в поддержку Палестины. Они хотят не только протестовать под лозунгами «Стоп геноцид», но и призвать к ответственности Европу в целом и Италию в частности, которые, как считают организаторы, из-за поставок оружия и экономических соглашений с Израилем являются соучастниками.

«В то время, когда взоры всего мира будут прикованы к Венеции, мы обязаны сделать так, чтобы голоса всех тех, кто возмущен и бунтует, были услышаны: давайте обратим внимание фестиваля на Палестину», - отмечается в открытом обращении организаторов, которое подписали многие национальные знаменитости из мира кино, такие как Валерия Голино, Альба Рорвахер, Тони Сервильо, Леонардо Ли Констанцо.