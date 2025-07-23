От Джармуша до «Волшебника»: Главные премьеры Венецианского кинофестиваля
В программе фестиваля много громких имен, при этом французский фильм о российских политиках 1990-х мог заинтересовать отборщиков «злободневностью», сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Главными премьерами Венецианского кинофестиваля станут новые фильмы Джима Джармуша, Гильермо дель Торо и Йоргоса Лантимоса, а картина «Кремлевский волшебник» наверняка заинтересует зрителей поднятой темой, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Организаторы 82-го Венецианского кинофестиваля ранее представили его программу. Откроет фестиваль «Благодать» Паоло Соррентино. В основной конкурс попал фильм «Кремлевский волшебник», где Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, а пятичасовой фильм Александра Сокурова «Дневник режиссера» покажут вне конкурса. Ромодановская назвала своих фаворитов.
«Отборочная комиссия Венецианского фестиваля – это суперпрофессионалы, которые практически безупречно отбирают фильмы с точки зрения искусства кино. Конкурс огромный - 21 фильм, программа выглядит очень привлекательной, как всегда много громких имен. Я с особым нетерпением жду новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат», это один из моих любимейших режиссеров. Также отмечу «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, «Бугонию» Йоргоса Лантимоса, «Нет другого выбора» Пак Чхан-ука. Фильм Сорррентино открывает фестиваль и еще несколько громких имен: Оливье Ассаяс, Кэтрин Бигеллоу, Ноа Баумбах, Франсуа Озон. Слегка удивляет, что фильм Луки Гуаданьино попал во внеконкурсную программу, но, с другой стороны, конкурс же не резиновый. Гас Ван Сент также вне конкурса», - разъяснила эксперт.
Ромодановская отметила, что рада за Сокурова. При этом она считает, что французский фильм «Кремлевский волшебник» - больше про актуальность темы, чем про творчество.
«Я считаю большой удачей то, что в Венецию попал документальный проект Александра Сокурова, пусть даже вне конкурса. Что касается фильма «Кремлевский волшебник», от таких картин я обычно особо ничего не жду, потому что они снимаются, скорее, ради актуальности. Это любопытно и, наверное, поэтому и заинтересовало отборщиков фестиваля. У французов вообще принято снимать «злободневные» фильмы. Несколько лет назад я разговаривала с одним французским прокатчиком, который недоумевал: «Почему в России не снимают фильмы о современных политических деятелях? Вот у нас про Саркози уже вышло четыре фильма». Для французов это вполне нормальная история», - заключила собеседница НСН.
Кинорежиссер Александр Сокуров ранее рассказал НСН о фильме «Дневник режиссера», отметив особое отношение организаторов Венецианского фестиваля к российским кинодеятелям.
Картина Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» рассказывает о России 1990-х, главный герой фильма – политтехнолог, который становится пиарщиком Путина, отмечает «Радиоточка НСН».
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