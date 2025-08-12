Собеседник НСН также подчеркнул, что, если в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» образ действующего президента США был политизирован, взгляд на Путина в фильме «Кремлевский волшебник» скорее будет непредвзятым.

«К Трампу отношения менее неоднозначные. К нему неоднозначно относятся только в странах Ближнего Востока, Азии, Африки. К Владимиру Путину в мире гораздо более неоднозначное отношение. Кроме того, фильм "Ученик" — абсолютно демократический заказ. Это часть политической борьбы, в которой в США не стесняются ничего. Голливуд в основном состоит за демократов, об этом можно судить по выступлениям Мерил Стрип, Алека Болдуина и других. Конечно, "Ученик" – это продукт политической борьбы, четко анти-Трамп. В фильме про Путина явной политической заинтересованности не наблюдается. Это не пропагандистское кино», - пояснил Шнейдеров.

В 2025 году Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. В его основной программе представлен 21 фильм.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что главными премьерами кинофестиваля станут новые фильмы Джима Джармуша, Гильермо дель Торо и Йоргоса Лантимоса.

