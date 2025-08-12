Кинокритик объяснил сумасшедший мировой интерес к фильму «Кремлевский волшебник»
Фильм «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, вряд ли можно отнести к пропагандистскому кино, заявил НСН Давид Шнейдеров.
В байопиках нечасто можно встретить героев, основанных на личности политиков-современников, что и привлекает дополнительный интерес к картине «Кремлевский волшебник», основанной на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Фильм, в котором британский актер Джуд Лоу воплотил роль президента России Владимира Путина, попал в программу 82-го Венецианского кинофестиваля. Сюжет разворачивается в России в начале 1990-х годов, в его центре история молодого телепродюсера Вадима Баранова, который неожиданно становится политтехнологом агента ФСБ Путина. Шнейдеров допустил, что мировой интерес к фильму столь масштабен, поскольку всем любопытно, каким предстанет в картине Владимир Путин, и справится ли со своей ролью Джуд Лоу.
«Во всем мире наблюдается повышенный интерес к президенту Российской Федерации, к нему неоднозначное отношение. Кроме того, все фильмы с историческими личностями, как правило, снимаются после их ухода из жизни. Здесь же будет представлен действующий президент. Именно поэтому интерес к фильму по всему миру сумасшедший, всем любопытно, как покажут персону Владимира Путина, и насколько Джуду Лоу удастся воспроизвести реальную личность. Он блестящий артист, и все ждут от него некого особого взгляда. Всем интересно, сумеет ли Лоу отойти от шаблона в изображении Владимира Путина», - заявил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что, если в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» образ действующего президента США был политизирован, взгляд на Путина в фильме «Кремлевский волшебник» скорее будет непредвзятым.
«К Трампу отношения менее неоднозначные. К нему неоднозначно относятся только в странах Ближнего Востока, Азии, Африки. К Владимиру Путину в мире гораздо более неоднозначное отношение. Кроме того, фильм "Ученик" — абсолютно демократический заказ. Это часть политической борьбы, в которой в США не стесняются ничего. Голливуд в основном состоит за демократов, об этом можно судить по выступлениям Мерил Стрип, Алека Болдуина и других. Конечно, "Ученик" – это продукт политической борьбы, четко анти-Трамп. В фильме про Путина явной политической заинтересованности не наблюдается. Это не пропагандистское кино», - пояснил Шнейдеров.
В 2025 году Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. В его основной программе представлен 21 фильм.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что главными премьерами кинофестиваля станут новые фильмы Джима Джармуша, Гильермо дель Торо и Йоргоса Лантимоса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый проект газопровода РФ, Сербии и Венгрии назвали неокупаемым
- Над Татарстаном сбили девять беспилотников ВСУ
- Кинокритик объяснил сумасшедший мировой интерес к фильму «Кремлевский волшебник»
- Минпросвещения опровергло сведения о проблемах с увольнением земских учителей
- На Всемирных играх в Китае умер итальянский спортсмен
- С начала года в России задержали более 290 мигрантов
- Больше не шарлатанство: В России растет популярность остеопатии
- В авиаотрасли заступились за Turkish Airlines из-за задержек багажа
- ФНС приостановила операции по некоторым счетам Овечкина
- Россиянам старше 40 лет посоветовали делать чекап организма минимум раз в год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru