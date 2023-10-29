«Фотоохота – это каждодневный труд»: Победители «Золотой Черепахи» - о фестивале
Московские фотографы поделились секретами мастерства и впечатлениями о фестиваль дикой природы «Золотая черепаха».
В Москве открылся международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». На нем представлено более 400 лучших фотографий. В их числе – работы победителей конкурса специальной номинации «Дикая природа Москвы», которая организована по инициативе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Авторов лучших фотографий в этой номинации наградила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.
«Каждый снимок — результат огромного труда. Каждое фото — история жизни. Будем и дальше поддерживать этот конкурс. Потому что с точки зрения образования, ту самую осознанность, понимание, где мы живем, можно прививать благодаря таким такими фестивалям», - сказала руководитель ведомства.
Авторы лучших фоторабот рассказали НСН о секретах процесса создания фотографий, а также поделились, где в Москве можно встретить экзотических птиц и зверей.
Один из победителей номинации Дмитрий Андреев рассказал, что участие в конкурсе стало для него дебютным.
«Я занимаюсь фотографией давно, около 10 лет, но участвую в подобном конкурсе впервые. Снимал для себя, в моменте решил попробовать свои силы. Мне нравится созерцать природу, общаться с ней. Для меня это хобби, источник вдохновения. Я сфотографировал малую выпь и назвал свою работу «Дозорный», а также лису – фото называется «Жаркий летний день», – рассказал Андреев.
Удачный кадр – это кропотливая работа, которая требует выдержки и терпения, признался фотограф.
«Фотоохота – это где-то отчасти каждодневный труд. С раннего утра нужно приходить в место, где можно сделать яркий кадр. Чтобы оставаться незамеченным, иногда приходится мастерить укрытие. С одной стороны, это труд, с другой – доля удачи. Кадр с лисой удалось поймать внезапно – я пришел уже прогуляться с фотоаппаратом по парку, и тут рыжая вышла из камышей. Фотография выпи – это результат кропотливой работы. На протяжении недели я приходил к определенному месту. Знал, что эти птицы перелетают с берега на берег, и ждал удобного случая, чтобы получился красивый кадр. Тут уже планомерная работа, а не случай», - рассказал он.
Андреев раскрыл излюбленное место работы – это пруд близ Царицыно, который изобилует редкими птицами и зверями.
«В Москве есть удивительное место – Нижний Царицынский пруд. По видовому разнообразию диких обитателей может посоперничать не каждая удаленная локация в Подмосковье – здесь можно встретить малую выпь, камышницу, краснокнижную чомгу, – говорит Дмитрий Андреев.
По его словам, у каждого уважающего себя фотографа должен быть так называемый «кодекс» бережного отношения к природе и ее обитателям.
«Я не стараюсь делать кадры любой ценой – для меня главное, чтобы за этим наблюдением не пострадали птицы. Нельзя нарушать гнездование, для меня важно быть сторонним наблюдателем. Для меня важен не только кадр, но и чтобы ты не стал каким-то варваром, который вредит природе. Я с большим пиететом отношусь к своим объектам съемки», - подытожил Андреев.
Еще одна победительница фотоконкурса «Золотая Черепаха» Ирина Соловьева рассказала о процессе создания фотографий с лосем и куницей. Работы с этими животными также представлены на фестивале.
«Лось – моя любимая фотография. Я живу рядом с Лосиным островом, часто катаюсь на велосипеде и беру с собой фотоаппарат, так как знаю - кто-то из животных обязательно попадет в кадр. Лосей я фотографирую уже несколько лет, и мне хотелось выбрать интересный ракурс, который не будет похож на классические фотографии. В чем особенность моей работы? У этих животных интересно устроен нос, он бархатистый, а кончик у них, как у кошек. Мне хотелось передать фактуру их носа. В результате удалось подойти на максимально близкое расстояние и запечатлеть момент», - отметила она.
По признанию Ирины, кадр с куницей дался ей в разы труднее, чем с рогатым.
«С куницей было сложнее – это очень осторожное животное, которое лишний раз старается на попадаться на глаза людям. Куница приходила к кормушке для белок, там я ее и отслеживала с фотоаппаратом. В итоге я дождалась удачного момента – зверек начал балансировать на ветках, тогда его и удалось поймать в объектив», - рассказала Соловьева.
Участие в фотоконкурсах она принимает не первый раз. Сама номинация показалась ей интересной с точки зрения того, как сделать удачный кадр с животными в большом городе.
«Я давно занимаюсь фотографией дикой природы, с интересом наблюдаю за дикими животными, которые обитают в городе. Поэтому эта номинация мне была особенно интересна. Я о ней узнала случайно – просматривала новостную ленту «Золотой черепахи». Увидела номинацию, и решила тоже поучаствовать», - заключила Ирина Соловьева.
XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» будет работать для посетителей с 28 октября по 10 декабря 2023 года. На площади более 3000 кв. м. представлено свыше 400 работ финалистов творческого конкурса дикой природы The Golden Turtle. Участие в нем в 2023 году приняли 4 217 авторов из более чем 100 стран.
Восхититься фотоработами мировых звезд фотографии - уникальными образами дикой природы, увидеть ее красоту, хрупкость и совершенство посетители могут в центре Москвы на территории выставочных залов Союза художников России (г. Москва, ул. Крымский вал, 10, Западное крыло Новой Третьяковки). Подробности работы фестиваля, а также расписание программы, которая включает мастер-классы, лектории, кинопоказы размещены на официальном сайте проекта. https://goldenturtle.ru/
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет
- В США назвали последствия отказа Зеленского от мирных переговоров с Россией
- Иран упрекнул Израиль в пересечении красных линий
- ПВО ликвидировала 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом Крыма
- Умер сыгравший более ста ролей актер Здислав Лецкий
- СМИ: В Иране после трех недель комы умерла девушка, которую избили за отсутствие хиджаба
- Мурашко: в ряде субъектов РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом
- СМИ: В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек
- В Уфе покажут спектакль с участием министра здравоохранения Башкирии
- Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru