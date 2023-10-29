«Фотоохота – это каждодневный труд»: Победители «Золотой Черепахи» - о фестивале

Еще одна победительница фотоконкурса «Золотая Черепаха» Ирина Соловьева рассказала о процессе создания фотографий с лосем и куницей. Работы с этими животными также представлены на фестивале.

«Лось – моя любимая фотография. Я живу рядом с Лосиным островом, часто катаюсь на велосипеде и беру с собой фотоаппарат, так как знаю - кто-то из животных обязательно попадет в кадр. Лосей я фотографирую уже несколько лет, и мне хотелось выбрать интересный ракурс, который не будет похож на классические фотографии. В чем особенность моей работы? У этих животных интересно устроен нос, он бархатистый, а кончик у них, как у кошек. Мне хотелось передать фактуру их носа. В результате удалось подойти на максимально близкое расстояние и запечатлеть момент», - отметила она.

По признанию Ирины, кадр с куницей дался ей в разы труднее, чем с рогатым.

«С куницей было сложнее – это очень осторожное животное, которое лишний раз старается на попадаться на глаза людям. Куница приходила к кормушке для белок, там я ее и отслеживала с фотоаппаратом. В итоге я дождалась удачного момента – зверек начал балансировать на ветках, тогда его и удалось поймать в объектив», - рассказала Соловьева.

Участие в фотоконкурсах она принимает не первый раз. Сама номинация показалась ей интересной с точки зрения того, как сделать удачный кадр с животными в большом городе.

«Я давно занимаюсь фотографией дикой природы, с интересом наблюдаю за дикими животными, которые обитают в городе. Поэтому эта номинация мне была особенно интересна. Я о ней узнала случайно – просматривала новостную ленту «Золотой черепахи». Увидела номинацию, и решила тоже поучаствовать», - заключила Ирина Соловьева.