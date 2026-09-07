Скот забивают у жителей деревни в Иркутской области
В деревне Бутырки Иркутской области у местных жителей изымают домашний скот - коров, коз, овец и свиней, сообщает «Коммерсант».
Утверждается, что произошла вспышка узелкового дерматита. По предварительным данным, инфекция могла распространиться из-за нелегального ввоза мелкого рогатого скота на территорию округа, заявил мэр Иркутского округа Леонид Фролов. По его словам, уже определено «место для проведения ликвидационных мероприятий», проведена подготовка горючих материалов и техники.
В деревне прошел сельский сход с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Он обсудил с жителями условия карантина. Глава региона указал, что выявлено 96 зараженных голов крупного рогатого скота, подлежащих убою. Запрещены посещение территории всеми, кроме специализированного персонала, вывоз продуктов убоя, молока, кормов и выпас крупного рогатого скота. Ограничения наложены на въезд и выезд транспорта.
7 сентября будет рассмотрен вопрос компенсаций пострадавшим хозяйствам. В зоне карантина и на прилегающих территориях проведут внеплановую вакцинацию животных. Фролов отметил, что больных животных придется уничтожить.
Ранее в Минсельхозе объяснили снижение поголовья скота оптимизацией производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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