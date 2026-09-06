Путин наградил орденом старшего сына Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщила администрация главы и правительства Чечни в своем Telegram-канале.

Ахмат Кадыров назначен и.о. вице-премьера правительства Чечни

В администрации также отметили профессиональные качества Ахмата Кадырова и подчеркнули, что несмотря на молодой возраст, он уже зарекомендовал себя как грамотный управленец и за короткое время добился отличных результатов в работе регионального министерства спорта.

Ранее Путин заявил, что убийству первого президента Чечни Ахмата Кадырова нет прощения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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