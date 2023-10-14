Россиянин получил самую престижную мировую премию за фотографию дикой природы

Россиянин Михаил Коростелев победил в самом престижном конкурсе фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year, пишет РИА Новости.

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По его словам, получить эту премию для фотографа то же самое, что получить «Оскар» для представителей киноиндустрии. Конкурс проводится Музеем естественной истории в Лондоне. Фотографы со всего мира берегут для соревнования свои лучшие кадры.

Отмечается, что Михаил занимается съемкой дикой природы уже больше десяти лет, но такую престижную награду получил впервые. Его снимок «Питомник бегемотов» признан лучшим в номинации «Под водой».

Ранее фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: © Фото : Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
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