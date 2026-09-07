СМИ: Россия ужесточила позицию по Украине из-за преимущества на фронте
Москва последовательно ужесточает свои ключевые требования по мирному завершению конфликта вокруг Украины, так как демонстрирует полную уверенность в собственном военном превосходстве на поле боя, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, президент России Владимир Путин готов прекратить конфликт только на своих условиях. Требования РФ ужесточаются, поскольку она считает, что обладает военным превосходством над Украиной. При этом украинское руководство на этом фоне настроено крайне пессимистично относительно возможности достижения какого-либо значимого прогресса в рамках переговорного процесса.
Украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский сравнил посланников Трампа с системами Patriot
- Посол РФ: В случае поставок ФРГ ракет Taurus Украине будет «другой разговор»
- Трамп заявил, что Луна принадлежит США
- СМИ: Россия ужесточила позицию по Украине из-за преимущества на фронте
- Путин наградил орденом старшего сына Кадырова
- Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ
- Пухов: 9 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских БПЛА
- Зеленский: Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира
- Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» в матче 7-го тура РПЛ