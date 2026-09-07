СМИ: Россия ужесточила позицию по Украине из-за преимущества на фронте

По данным агентства, президент России Владимир Путин готов прекратить конфликт только на своих условиях. Требования РФ ужесточаются, поскольку она считает, что обладает военным превосходством над Украиной. При этом украинское руководство на этом фоне настроено крайне пессимистично относительно возможности достижения какого-либо значимого прогресса в рамках переговорного процесса.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

