Выставка «Лучшие фотографии заповедной природы России» открылась в Санкт-Петербурге

«Золотая черепаха» проводится при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Для столицы благоприятная экологическая обстановка — приоритетное направление деятельности. Московское правительство ведет последовательную работу по сохранению биоразнообразия. Тема бережного отношения к природе находит широкий отклик и у обычных москвичей самого разного возраста.

«В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности - духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия. Фестиваль «Золотая Черепаха» поражает воображение и дает возможность погрузиться в мир дикой природы, испытать радость открытий, наполниться эмоциями», - сказал президент международного фестиваля «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.

В рамках «Золотой черепахи» на протяжении нескольких лет принимаются фотоработы в номинации «Дикая природа Москвы». Это фотоснимки диких животных, сделанные на территории Москвы, — лосей, горностаев, куниц, лис, сов, сапсанов и многих других охраняемых видов. Запечатлеть их не так просто — например, приходится устанавливать специальные фотоловушки, в объектив которых попадают в том числе и виды, занесенные в Красную книгу Москвы.