Выставка «Лучшие фотографии заповедной природы России» открылась в Санкт-Петербурге
В рамках Невского международного экологического конгресса (Санкт-Петербург) заработала выставка «Лучшие фотографии заповедной природы России» Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». В нее вошли 20 лучших фоторабот, которые сделаны на территории особо охраняемых природных территориях страны российскими фотографами. Экспонаты выставки пополнили коллекцию лучших работ за 16 лет фестиваля. Участие в ее открытии 25 мая принял руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
«Золотая черепаха» — это масштабный эколого-образовательный проект. Он призван посредством произведений искусства популяризировать бережное отношение к природе. «Золотая Черепаха» объединяет самые талантливые, уникальные и современные творческие работы со всего мира. Кроме того, проект включает в себя эколого-просветительскую программу, нарративную экскурсионную программу для школьников, обширное сообщество фотографов-профессионалов и всех тех, кому важно сохранить окружающий мир».
«Золотая черепаха» проводится при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Для столицы благоприятная экологическая обстановка — приоритетное направление деятельности. Московское правительство ведет последовательную работу по сохранению биоразнообразия. Тема бережного отношения к природе находит широкий отклик и у обычных москвичей самого разного возраста.
«В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности - духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия. Фестиваль «Золотая Черепаха» поражает воображение и дает возможность погрузиться в мир дикой природы, испытать радость открытий, наполниться эмоциями», - сказал президент международного фестиваля «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.
В рамках «Золотой черепахи» на протяжении нескольких лет принимаются фотоработы в номинации «Дикая природа Москвы». Это фотоснимки диких животных, сделанные на территории Москвы, — лосей, горностаев, куниц, лис, сов, сапсанов и многих других охраняемых видов. Запечатлеть их не так просто — например, приходится устанавливать специальные фотоловушки, в объектив которых попадают в том числе и виды, занесенные в Красную книгу Москвы.
Фестиваль «Золотая черепаха» пройдет в Москве с 27 октября по 20 декабря 2023 года. На нем будут представлены свыше 350 творческих работ победителей и лауреатов конкурса. в том числе, в номинации «Дикая природа Москвы». Участники конкурса уже прислали свыше 12 000 фотографий из более чем 80 стран мира.
Также на выставке пройдет более 500 мероприятий эколого-просветительской программы: лектории, мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы. В рамках «Золотой черепахи» выступят свыше 80 спикеров. Среди них — фотографы мировой величины, эксперты в области экологии, зоологи, биологи и представители особо охраняемых природных территорий России.
Ожидается, что выставку посетят не менее 45 000 посетителей, а в нарративных экскурсиях для школьников примут участие более 7000 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Также гостей фестиваля ожидает сюрприз: уникальная подача творческих работ — нарративное представление контента с использованием современных цифровых и мультимедийных решений, дополненное иммерсивными эффектами. Так, будет создано иммерсивное пространство, погружающее посетителя в мир биоразнообразия Москвы.
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