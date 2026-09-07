СМИ: В Иране стали готовиться к новым бунтам из-за ухудшения экономической ситуации
Иран испытывает нарастающее давление из-за морской блокады, военных действий и санкций со стороны США, сообщает Reuters.
Руководство республики обеспокоено угрозой возникновения новых антиправительственных выступлений. Властям становится все труднее противостоять мерам американский властей по давлению на Тегеран, о которых в августе объявлял глава Минфина США Скот Бессент.
Действия США быстро сократили возможности по доступу Ирана к иностранной валюте, импорту и использованию глобальных финансовых сетей, которые помогали поддерживать экономику на плаву. Лидеры Ирана опасаются, что из-за резкого роста цен, ослабления торговли и давления на доходы граждан вновь могут вспыхнуть общенациональные беспорядки. Особенную обеспокоенность у иранского руководства вызывает нехватка основных импортных товаров, включая топливо и пшеницу.
Ранее стало известно, что армия Ирана перейдет от оборонительной военной доктрины к наступательной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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