СМИ: В Иране стали готовиться к новым бунтам из-за ухудшения экономической ситуации

Руководство республики обеспокоено угрозой возникновения новых антиправительственных выступлений. Властям становится все труднее противостоять мерам американский властей по давлению на Тегеран, о которых в августе объявлял глава Минфина США Скот Бессент.

Действия США быстро сократили возможности по доступу Ирана к иностранной валюте, импорту и использованию глобальных финансовых сетей, которые помогали поддерживать экономику на плаву. Лидеры Ирана опасаются, что из-за резкого роста цен, ослабления торговли и давления на доходы граждан вновь могут вспыхнуть общенациональные беспорядки. Особенную обеспокоенность у иранского руководства вызывает нехватка основных импортных товаров, включая топливо и пшеницу.

Ранее стало известно, что армия Ирана перейдет от оборонительной военной доктрины к наступательной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

