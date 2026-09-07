Трамп заявил, что Луна принадлежит США
7 сентября 202600:11
Денис Постольский
Глава США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что Луна принадлежит Соединенным Штатам.
«Луна наша», — написано на изображении с американским флагом. Свой пост глава государства оставил без комментария.
Ранее президент США выразил надежду, что в его честь когда-нибудь назовут лунный объект.
NASA хочет создать обитаемую базу на Луне размером с город к 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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