Начался прием заявок на участие в новом сезоне премии «Экология — дело каждого»

Стартовал прием творческих работ для участия в IV Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Он продлится с 1 октября 2023 года до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Изменение сроков приема заявок по сравнению с предыдущими сезонами объясняется тем, чтобы призеры, победители и лауреаты конкурса могли получить льготы при поступлении в вузы. Так, в том году дополнительные два балла при поступлении в НИУ ВШЭ получили призеры и победители в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус».

Кроме того, Институт экологии РУДН принял на бюджетное место призера премии Самира Искакова. «Премия “Экология – дело каждого” дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению “Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии”. Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу премию лучший проект в защиту экологии», – сказала Радионова.

Также участники проекта смогли получить дополнительные баллы при поступлении в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. Радионова добавила, что сейчас ведутся переговоры о таких соглашениях с другими вузами.

В этом году творческие работы принимаются в индивидуальных номинациях «Поколение будущего», «Экоблогер», «Экология души», «Экомир», «Экомультфильм», «Экопроект», «Экопросвещение», «Экорисунок», «Экотуризм» и «Экофокус», а также в двух командных номинациях — «Экосемья» и «Экосоюз». При этом в номинациях «Экопросвещение», «Экология души» и «Экотуризм» нет верхней границы по возрасту — в них могут принять участие люди старшего поколения.

Творческие работы, представленные в номинациях «Экопроект» и «Поколение будущего», имеют важное практическое значение и помогут призерам и победителям получить наиболее серьезные преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, одна из самых трудоемких номинаций — «Экомультфильм». Остальные номинации позволяют присылать рисунки, фотографии на экотематику, а также представить песню, танец, прочитать рэп или стихотворение или даже провести показательное спортивное выступление в поддержку экологии.

Итоги третьего сезона премии подведут 22 ноября 2023 года в ходе конференции в МИА «Россия сегодня».

Председателем жюри премии «Экология — дело каждого» выступила зампред правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. С начала реализации проекта в нем приняли участие жители всех 89 российских регионов и более чем 50 стран мира. Количество работ превысило 55 тысяч, а призеры и победители премии получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.

