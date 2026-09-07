Зеленский сравнил посланников Трампа с системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие обстрелов Киева.

ЕК отказалась финансировать закупку Patriot для Киева

Это произошло во время их визита. «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», — заявил глава государства. Судя по опубликованному видео этого момента, шутка посланникам США не понравилась – выражение их лиц не изменилось.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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