Зеленский сравнил посланников Трампа с системами Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие обстрелов Киева.
Это произошло во время их визита. «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», — заявил глава государства. Судя по опубликованному видео этого момента, шутка посланникам США не понравилась – выражение их лиц не изменилось.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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