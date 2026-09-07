Трамп покрасил волосы в каштановый цвет

Глава государства покрасил волосы в более темный цвет. По дороге в гольф-клуб президента США заметили с каштановыми волосами. Политик на протяжении долгого времени отдавал предпочтение золотисто-светлому оттенку.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на изменения во внешности Трампа, который редко меняет свою фирменную прическу. Писательница Энн Ламотт считает, что с новым цветом волос президент выглядит моложе. Она сравнила его с актером Пирсом Броснаном.

Ранее рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

